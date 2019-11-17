Luzerner Zeitung (Швейцария): русский солдат убил восьмерых сослуживцев. Над ним издевались?

В России снова всплыла тема дедовщины и издевательств в армии. Эта жестокая традиция сохранилась еще с царских времен. Благодаря военной реформе последних лет ситуация несколько улучшилась, но последние события, в том числе расстрел под Читой, показывают, что проблема никуда не делась.

Российская армия известна своими жестокими и издевательскими обрядами посвящения. Один солдат, судя по всему, не выдержал. В результате погибли восемь человек. Сейчас в стране вновь обсуждают странные армейские нравы.

«Они сказали, что хотят опустить меня после смены караула. Я якобы следующий на очереди», — сообщил Рамиль Шамсутдинов вскоре после ареста. «Опустить» на языке российской армии означает «изнасиловать».

Двадцатилетний новобранец дождался смены караула, зарядил автомат и начал стрелять. 58 выстрелов прогремели в казарме войсковой части 54160 под Читой на юго-востоке Сибири. Солдат убил восьмерых сослуживцев и двоих тяжело ранил. Семья новобранца говорит о дедовщине.

Так называемая «дедовщина», то есть господство старослужащих, — сохранившийся с царских времен обряд посвящения в русской армии, представляющий собой систематическое издевательство над солдатами. В нем прослеживается связь с российской системой штрафных лагерей, дедовщина — инструмент подавления в армии и тюрьмах. Часто старослужащие отнимают у новобранцев личные вещи, забирают себе их порции еды, а иногда и денежное довольствие. Они используют молодых солдат как рабов, заставляя их выполнять бессмысленную и унизительную работу или сдавая в аренду как рабочую силу. Говорят, один из офицеров Рамиля Шамсутдинова неделями унижал его перед сослуживцами.

Государство больше не обнародует данные

Благодаря военной реформе, которая должна превратить массовую армию советского образца в компактные, предназначенные для использования в региональных конфликтах вооруженные силы, дедовщина официально считается «практически изжитой». Кремль называет то, что произошло с солдатом Шамсутдиновым, «отдельным частным случаем».

Реформа действительно сократила число подобных инцидентов, что подтверждают и российские правозащитные организации. Как говорят в Комитете солдатских матерей, занимающемся с 1990-х годов злоупотреблениями в российской армии, говорить об уродливых проявлениях армейской иерархии больше не считается табу, как это было в советское время. Есть и учреждения, куда могут обратиться пострадавшие солдаты. Согласно данным правозащитной организации «Право матери», в российской армии ежегодно погибают около 2 тысяч солдат — как от дедовщины, так и от военных действий, отсутствия медикаментов и плохого гигиенического состояния казарм. Российское Министерство обороны с 2010 года больше не публикует статистику гибели солдат.

Воспитание мальчиков в России до сих пор основано на идее о том, что мужчина должен быть сильным. Многие молодые люди, считающие год в армии потерянным временем, ощущают беспомощность перед тайными правилами армейской жизни и пытаются всеми силами уклониться от призыва. Широко распространено отрицательное отношение к военной службе. Некоторые платят взятки или скрываются от призыва. Многие юристы предлагают услуги по освобождению от службы в армии. «Легальными методами», как они уверяют.

Выдержать иерархические порядки в вооруженных силах, традиционно закрытой структуре, многие призывники не в состоянии. Некоторые убивают других, некоторые — самих себя. Такое недавно произошло с 21-летным юношей недалеко от Москвы, который якобы повесился. Власти передали родственникам его тело: на лице был тональный крем, а под ним обнаружились гематомы и ссадины. Теперь семья солдата говорит об «убийстве руками начальников», а страна обсуждает, почему не удается ликвидировать дедовщину.