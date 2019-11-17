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Российский поэт признался, что финансирует армию Украины 

Ura.Ru 16 минут назад
Поэт из РФ признался, что финансирует армию Украины
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российский поэт Орлуша (настоящее имя — Андрей Орлов), являющийся уроженцем Пермского края, заявил о полной поддержке Украины в конфликте на Донбассе, а также раскритиковал присоединение Крыма к РФ. Литератор также сообщил, что оказывает финансовую помощь украинской армии.
«Вы считаете, что-то, что я живу от Киева в 1200 км, значит, что у меня выключили мозг, совесть и ум? Я как человек, как и многие в мире — не только этнические украинцы, понимаю, что это (политика РФ по «украинскому» вопросу и присоединение Крыма — прим. ред.) неправильно и преступно. Я финансово помогаю украинской армии. Во мне лично ноль украинской крови, но я — тоже политический украинец. «Украинец» для меня — это не только генетика, прописка или цвет паспорта, а ещё и счастливое ощущение свободы и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении», — заявил Орлуша в интервью украинскому порталу «Обозреватель».
В ближайшее время Орлуша собирается приехать в Екатеринбург. 26 ноября в столице Урала он вместе с актером Михаилом Ефремовым поучаствует в спектакле «Господин хороший», который состоится во «Дворце молодежи».
Ранее крайне спорными высказываниями об Украине и присоединении Крыма отмечались многие российские литераторы. Так, поэт Лев Рубинштейн заявил о том, что его крайне удивило и раздосадовало присоединение Крыма к России. До этого воссоединение Крыма с Россией резко осудил российский писатель Дмитрий Быков, считающий присоединение полуострова «большой трагедией» и «ошибкой». Литератор также заявил, что не собирается приезжать в Крым, пока он остается российской территорией. Кроме того, писательница Людмила Улицкая в интервью украинским СМИ заявила о том, что Крым является «глубоко несчастным местом».
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Теги:
Армия , Общество , Михаил Ефремов , Дмитрий Быков , Людмила Улицкая , Андрей Орлов , Лев Рубинштейн , Киев , Пермский Край , Республика Крым
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