Грозит НАТО, но не США: чего не хватает российской армии

Возможности России в военном плане улучшились настолько, что вероятен гипотетический удар Москвы по странам Балтии или другим союзникам США по НАТО , полагают в корпорации RAND. «Газета.Ru» на основании доклада организации проанализировала развитие ВС России с точки зрения финансирования, а также боевых и оперативных возможностей.

Военные возможности России улучшились настолько, что вероятен гипотетический удар по странам Балтии или другим союзникам США по НАТО, пришли к выводу авторы доклада корпорации RAND (американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра).

В военном отношении Россия снова является сильной европейской военной державой. В этом плане важно обратить пристальное внимание на модернизацию Москвой своих средств противовоздушной обороны и Сухопутных войск, особенно зенитных ракетных систем большой дальности.

Однако вне своих ядерных сил РФ не является глобальным военным конкурентом США в целом, считают авторы доклада. В то же время возможности России вторгаться или угрожать своим ближайшим соседям, особенно тем странам, которые не являются членами НАТО, возросли.

При этом готовность руководства России сократить расходы на оборону в течение следующих нескольких лет при одновременном увеличении расходов на социальные программы свидетельствует о том, что оно удовлетворено результатами, достигнутыми в модернизации российских вооруженных сил, пишут авторы работы.

Российский ОПК

Экономика России составляет сегодня всего 5,5% совокупного объема производства в Европейском союзе и Соединенных Штатах, а Москва и ее армия в настоящее время находятся на этапе сокращения военных расходов. Все это говорит о том, что российские военные вступили в период непривычно жесткой экономии, и им придется сделать несколько трудных выборов в отношении возможной закупки вооружения и военной техники.

Таким образом, российским властям необходимо будет сделать выбор между улучшением военного потенциала и расширением возможностей.

Россия выделила значительные ресурсы для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, полагают в RAND. Закуплено и развернуто большое количество современных зенитных ракетных систем и соответствующие возможности для их поддержки.

Они развертываются эшелонированно, чтобы ограничить возможности противника, особенно действующего из Западной Европы, по боевому применению пилотируемой авиации и крылатых ракет по объектам в центральной части России, отмечается в докладе RAND.

Крым , долгое время являвшийся советской, а затем российской военно-морской базой, используется в качестве региона для развертывания частей и соединений противовоздушной обороны и противокорабельных ракет для защиты южного фланга России путем создания соответствующих зон поражения, препятствующих доступу в Черное море авиации и кораблей вероятного противника, объясняют авторы доклада.

Создание Россией цитадели в Калининграде с мощной противовоздушной обороной и размещение там усовершенствованных баллистических ракет малой дальности «Искандер» предназначено для того, чтобы защитить Санкт-Петербург

Это также затрудняет оборону НАТО в Прибалтике, если подобное станет необходимым. Сама Москва и Центральный промышленный район обладают одной из самых высоких концентраций наземных средств противовоздушной обороны в мире.

Сухопутные войска России имеют локальное доминирование вдоль границ Европы и Центральной Азии. Большую обеспокоенность у соседей России и у НАТО вызывает способность Москвы в короткие сроки вторгаться и удерживать территорию соседних стран.

В России одна из крупнейших и наиболее совершенных оборонных отраслей в мире, уступающая только Соединенным Штатам. Москва производит ядерное оружие, подводные лодки, истребители, танки и вертолеты. После распада Советского Союза промышленность выжила благодаря экспорту оружия. Россия остается вторым по величине экспортером оружия после Соединенных Штатов на протяжении десятилетий. Увеличение внутренних закупок ВВТ в последнее десятилетие, особенно после 2005 года, помогло несколько оживить ОПК России.

В российской «оборонке» есть и слабые стороны. Нехватка инвестиций после распада Советского Союза привела к тому, что большая часть ОПК осталась без современного оборудования, что привело к проблемам с обеспечением качества продукции. Хотя компании по-прежнему страдают от избыточных мощностей, предприятиям, как правило, не хватает объемов продаж для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и новых инвестиций, необходимых для того, чтобы идти в ногу с соответствующими отраслями промышленности в Соединенных Штатах и их союзниках, отмечается в докладе RAND.

Россия по-прежнему зависит от импорта многих ключевых товаров, особенно электроники и оптики. После 2014 года ОПК страны был отрезан от западных источников поставок электронно-компонентной базы. Российское правительство неоднократно жаловалось на значительное повышение цен на оружие, которое, как кажется, мало отличается по своим возможностям или качеству.

ВВС и ПВО

Российская аэрокосмическая отрасль приложила немало усилий для создания истребителя пятого поколения с малой радиолокационной заметностью, способного конкурировать с F-22 и F-35 ВВС США. В результате появился ПАК ФА (Т-50, Су-57), который является истребителем, изготовленным с учетом технологии стелс.

Российские ВВС предпочли бы заменить фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-24М на усовершенствованный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34, сравнимый по характеристикам с F-15E Strike Eagle.

Более 70 Су-34 сегодня находятся в российских ВКС; большинство из этих самолетов были введены в строй, начиная с 2012 года. Учитывая большое количество фронтовых бомбардировщиков Су-24, состоящих на оснащении ВКС РФ, и высокую стоимость более совершенных Су-34, параллельно предпринимаются усилия по модернизации многих Су-24М до уровня Су-24М2.

Что касается самолетов Дальней авиации, то Ту-22М3 могут быть использованы в качестве проникающих платформ в войнах на российской периферии. Они использовались для сбрасывания бомб свободного падения в середине 1990-х годов в конфликте против чеченских сепаратистов и войне 2008 года с Грузией.

Ту-95 обладает малой скоростью полета, чтобы выйти победителем в противоборстве с современными системами противовоздушной обороны, в то время как другие самолеты ДА типа Ту-160 Блэкджек и Ту-22М3 Backfires не обладают технологией стелс. Таким образом, вероятно, они будут страдать от высоких потерь, если попытаются проникнуть в область, прикрытую современными системами противовоздушной обороны, отмечается в RAND.

Военно-морской флот

Начиная с 2008 года, Москва смогла осуществить несколько дальних морских походов в Карибское и Средиземное море.

Дальние походы обычно выполнялись одним кораблем класса крейсер (например, «Петр Великий»), одним эсминцем УРО и несколькими кораблями снабжения. Хорошо освещаемые портовые визиты в страны, которые Москва считает потенциальными или фактическими союзниками, являются центральным элементом этих операций. За последние несколько лет крупные российские надводные боевые корабли посетили порты на Кубе, в Никарагуа, Венесуэле и Сирии.

Эти операции представляют собой небольшую или никакую угрозу морским интересам США, отмечает RAND.

Военно-морские учения вдали от побережья России, как правило, представляют собой мероприятия с участием небольшого количества кораблей. Полноценные военно-морские оперативные группы создать в ходе учений не удавалось.

В целом у России сегодня недостаточно сил и средств для того, чтобы рассмотреть вопрос о расширении в ближайшем будущем своего военно-морского присутствия за пределами ближней морской зоны. Российский военно-морской флот далек от того, чтобы быть сильным в оставшихся областях Мирового океана.

У Москвы недостаточно крупных надводных кораблей для выполнения этих задач, и у нее есть только один авианосец, «Адмирал Кузнецов», который, помимо трудностей в сирийской операции, сталкивается с проблемами технического обслуживания и теперь должен провести следующие три года в сухом доке для ремонта.

Что касается российских многоцелевых атомных подводных лодок, то АПЛ «Ясень» — очень дорогая субмарина и встала по стоимости вдвое дороже ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей».

Российские атомные подводные лодки типа «Ясень» являются мощными платформами, и более новые версии этой субмарины оснащены крылатыми ракетами большой дальности, которые могли бы поразить наземные цели в западных странах на больших расстояниях.

При этом ВМФ России продолжает строить только два-четыре корабля в серии, в основном это класс корветов и фрегатов.

Отмена продажи «Мистралей» России нанесла серьезный удар по амбициям страны в области десантно-высадочных средств. Однако Москва все еще развивает возможности в этой области.

Основное внимание в сфере российского надводного флота уделяется модернизации только одного тяжелого атомного ракетного крейсера класса «Адмирал Нахимов» (до 1991 года — «Киров»), который был ранее законсервирован.

Сегодня у ВМФ России просто нет достаточного количества надводных кораблей практически всех классов, чтобы бросить вызов ВМС США и их союзным флотам по НАТО в длительной и интенсивной морской войне, пишут авторы доклада.

Если нынешние тенденции сохранятся, у ВМФ России скоро также не будет возможности участвовать в морской войне против Китая, поскольку флот КНР растет необычайно быстрыми темпами. Кроме того, тенденции таковы, что ВМФ России не сможет быстро восполнять боевые потери, полагают в RAND.

Возможностей флота РФ явно недостаточно, чтобы участвовать в крупном конфликте против могущественного военно-морского противника. К примеру, новых АПЛ «Ясень» в ВМФ России будет только семь единиц. Учитывая их график развертывания и обслуживания, российскому флоту удастся развернуть всего четыре таких корабля для обороны своих подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) в крупной морской войне, считают в RAND.

Могут даже возникнуть проблемы с боеспособностью сил береговой обороны в течение некоторого периода, потому что российские верфи, вероятно, не смогут построить желаемое количество корветов и небольших эсминцев в течение следующего десятилетия.

Однако российский военно-морской флот способен защищать свои берега, особенно за счет использования более мелких судов, таких как ракетные катера. В частности, размещение крылатых ракет 3М14 «Калибр» (SS-N-30) как на небольших надводных кораблях, так и на подводных лодках дает ВМФ России возможность наносить удары по наземным целям, находящимся на расстоянии до 2000 км от корабля, выпустившего ракету.