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Су-35 опасно «покуражился» и вызвал тревогу у россиян 

Lenta.ru 33 минуты назад
Пролетевший у домов Су-35 вызвал панику
Фото: РИА Новости
Истребитель четвертого поколения, предположительно, Су-35, полетал над домами Хабаровской улицы Владивостока, спровоцировав у местных жителей тревожные мысли о том, что началась война, пишет в Instagram пользователь sergey.milvit. Там же размещено видео маневров.
«Однако, не думается, что геройством можно считать пикетирование [вероятно, имелось ввиду пикирование — прим. «Ленты.ру»] на низких высотах над жилыми домами, это скорее кураж, причем безответственный, заслуживающий, как минимум, дисциплинарного взыскания», — полагает пользователь.
В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 может подорвать продажи Су-35. В июле 2018 года он же говорил, что Су-35 «считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому нет смысла форсировать работы по массовому производству Су-57.
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Комментарии42 
Теги:
Армия , Войска , Оружие , Юрий Борисов , Lenta.ru , Владивосток
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