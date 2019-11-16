F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда. Об этом сообщает портал Breaking Defense.

Помимо Израиля, в маневрах участвовали американские, немецкие, итальянские и греческие пилоты. Для учений привлекли несколько израильских истребителей пятого поколения F-35I и F-16I, а также более 34 бомбардировщиков других стран. Среди них были F-16, F-35 и "Еврофайтеры" (Eurofighter Typhoon).

Истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны. ЗРС С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, отмечает издание.

Учения проходили недалеко от зоны боевых действий в районе Сектора Газа.