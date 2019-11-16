F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
В Киеве похищен глава «Укрэксимбанка»
В Киеве похищен глава «Укрэксимбанка»
Происшествия
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле 

РИА Новости 8 минут назад
ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда. Об этом сообщает портал Breaking Defense.
Помимо Израиля, в маневрах участвовали американские, немецкие, итальянские и греческие пилоты. Для учений привлекли несколько израильских истребителей пятого поколения F-35I и F-16I, а также более 34 бомбардировщиков других стран. Среди них были F-16, F-35 и "Еврофайтеры" (Eurofighter Typhoon).
Истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны. ЗРС С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, отмечает издание.
Учения проходили недалеко от зоны боевых действий в районе Сектора Газа.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Последние новости
Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове 
Теги:
Армия , Видео , Войска , Израиль , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева 570
В Киеве похищен глава «Укрэксимбанка»
В Киеве похищен глава «Укрэксимбанка» 1
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли 21
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной 12
Турция сделала заявление по С-400
Турция сделала заявление по С-400 135
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Турция сделала заявление по С-400
02:48
Турция сделала заявление по С-400
Армия Ближний Восток
«Я всегда боялась»: какой была убитая Соколовым аспирантка
03:34
«Я всегда боялась»: какой была убитая Соколовым аспирантка
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение