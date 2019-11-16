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России подсказали способ захвата Прибалтики 

Lenta.ru 1 час назад
России подсказали способ захвата Прибалтики
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
По мнению эксперта, блокировка Россией Прибалтики в случае военного конфликта не обязательно потребует использования танковых колонн, прорывающихся по Сувалкскому коридору.
«Достаточно поставить с обеих сторон системы ПРО [противоракетной обороны] и залпового огня. Сейчас в Калининградском эксклаве доминируют российские [комплексы] ПВО [противовоздушной обороны] и оперативно-тактическое оружие, которое простреливает пол-Европы», — полагает Мельянцов.
В ноябре китайский портал Eastday.com написал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток. Таким образом в издании отреагировали на октябрьский доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда (США) доктора Ричарда Хукера, согласно которому страны НАТО могут завоевать Калининградскую область за две недели.
В сентябре командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.
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Комментарии29 
Теги:
Армия , В мире , Прибалтика , Ричард Хукер , Джеффри Харриган , Пентагон , НАТО , РИА Новости , Калининградская Область , Литва , Польша
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