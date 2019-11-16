Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Военный беспилотник "Орион" рухнул у жилых домов
Военный беспилотник "Орион" рухнул у жилых домов
Происшествия
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
Стало известно, сколько будут получать срочники
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия
Уилан оказался плохим шпионом
Уилан оказался плохим шпионом
Общество

В Индии разбился истребитель МиГ-29К 

ТАСС + ещё 4 58 минут назад
МиГ-29К разбился в Индии
Фото: РИА Новости
Самолет МиГ-29К разбился в субботу в Индии из-за столкновения со стаей птиц вскоре после взлета. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель ВМС страны, которым принадлежит самолет.
"Сегодня около полудня двухместный истребитель МиГ-29К в ходе обычного тренировочного полета столкнулся со стаей птиц после взлета с авиабазы ВМС "Ханса" в районе Даболим в Гоа", — цитирует представителя ВМС информационное агентство ANI.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что столкновение привело к возгоранию двигателя. Оба пилота истребителя — капитан Шеокханд и лейтенант Ядав — благополучно катапультировались. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх затем общался с ними и пожелал им здоровья.
"Я молюсь за их хорошее здоровье и благополучие", — написал Раджнахт Сингх на своей странице в Twitter.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
ТАСС: последние новости
Сенаторы намерены рассмотреть вопрос о санкциях, если Турция оставит у себя С-400 Сенаторы намерены рассмотреть вопрос о санкциях, если Турция оставит у себя С-400 Фон дер Ляйен переименует должность еврокомиссара по защите европейского образа жизни Фон дер Ляйен переименует должность еврокомиссара по защите европейского образа жизни Шойгу сообщил, что на учениях "Центр-2019" отработали новые способы действий войск Шойгу сообщил, что на учениях "Центр-2019" отработали новые способы действий войск 
Теги:
Армия , Оружие , Происшествия , Раджнатх Сингх , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военный беспилотник «Орион» рухнул у жилых домов
Военный беспилотник «Орион» рухнул у жилых домов 165
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым 35
Стало известно, сколько будут получать срочники
Стало известно, сколько будут получать срочники 85
Уилан оказался плохим шпионом
Уилан оказался плохим шпионом 2
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле 301
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
Уилан оказался плохим шпионом
01:01
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
03:53
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение