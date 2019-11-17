В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.

Индийское издание пишет, что способность к длительному барражированию у Rafale в 1,5 раза выше, чем у Су-30МКИ. Дальность полета первого составляет 780-1055 километров против 400-550 километров у второго. Также французский истребитель способен за сутки совершать до пяти боевых вылетов, тогда как российский — только три.

Согласно The Economic Times, благодаря «превосходным радарам и ракетам американского происхождения» перехват одного пакистанского F-16 Fighting Falcon требует двух индийских Су-30МКИ, тогда как перехват Rafale потребует двух F-16 Fighting Falcon.

В августе 2019 года источники Defense News сообщили, что индийская компания Hindustan Aeronautics свернет лицензионное производство российских истребителей четвертого поколения Су-30МКИ в марте 2020 года, если не получит новых заказов на такие самолеты.

Соглашение о покупке Индией у Франции 28 одноместных и 8 двухместных (учебных) истребителей Rafale заключено в сентябре 2016 года. Сумма сделки оценивается в 7,87 миллиарда евро, из которых более 3 миллиардов будет освоено индийской промышленностью. Первая партия из 4 самолетов должна поступить в Индию в мае 2020 года.