Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Происшествия
Киев направил корабли за задержанными судами
Киев направил корабли за задержанными судами
Политика
Водитель зарезал помешавшего ему пешехода
Водитель зарезал помешавшего ему пешехода
Происшествия
Самолет потерял управление в Шереметьево
Самолет потерял управление в Шереметьево
Происшествия

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ 

Lenta.ru + ещё 7 3 минуты назад
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Фото: Regis Duvignau / Reuters
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Индийское издание пишет, что способность к длительному барражированию у Rafale в 1,5 раза выше, чем у Су-30МКИ. Дальность полета первого составляет 780-1055 километров против 400-550 километров у второго. Также французский истребитель способен за сутки совершать до пяти боевых вылетов, тогда как российский — только три.
Согласно The Economic Times, благодаря «превосходным радарам и ракетам американского происхождения» перехват одного пакистанского F-16 Fighting Falcon требует двух индийских Су-30МКИ, тогда как перехват Rafale потребует двух F-16 Fighting Falcon.
В августе 2019 года источники Defense News сообщили, что индийская компания Hindustan Aeronautics свернет лицензионное производство российских истребителей четвертого поколения Су-30МКИ в марте 2020 года, если не получит новых заказов на такие самолеты.
Соглашение о покупке Индией у Франции 28 одноместных и 8 двухместных (учебных) истребителей Rafale заключено в сентябре 2016 года. Сумма сделки оценивается в 7,87 миллиарда евро, из которых более 3 миллиардов будет освоено индийской промышленностью. Первая партия из 4 самолетов должна поступить в Индию в мае 2020 года.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Последние новости
Мединский признал некомпетентность Фонда кино Мединский признал некомпетентность Фонда кино Умер политик Никита Исаев Умер политик Никита Исаев Россия открестилась от планов вернуть Украине военные корабли Россия открестилась от планов вернуть Украине военные корабли
Комментарии18 
Теги:
Армия , Оружие , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева 289
Киев направил корабли за задержанными судами
Киев направил корабли за задержанными судами 280
Водитель зарезал помешавшего ему пешехода
Водитель зарезал помешавшего ему пешехода 69
Самолет потерял управление в Шереметьево
Самолет потерял управление в Шереметьево 15
Сотрудники СБУ несколько часов пытали главу банка
Сотрудники СБУ несколько часов пытали главу банка 29
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
Уилан оказался плохим шпионом
01:01
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
03:53
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение