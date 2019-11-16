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В США рассказали о Javelin из бревен и соломы в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
В США рассказали о Javelin из бревен и соломы в Донбассе
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Украинские военнослужащие в Донбассе делают муляжи американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, так как данное оружие фактически запрещается использовать в военных операциях. Об этом в эфире MSNBC рассказал аналитик этого телеканала и главный корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер.
Ссылаясь на своего коллегу Эндрю Крамера, находящегося на Украине, журналист заявил, что украинские солдаты мастерят «фейковые Javelin» с пустыми отсеками для ракет и соломой. По его словам, настоящие ПТРК, поставленные Киеву по решению администрации президента США Дональда Трампа, на самом деле хранятся в безопасном месте, а не на передовой. За день до эфира Бейкер написал об этом же в Twitter, уточнив, что для создания муляжей Javelin украинцы также используют бревна и пустые ящики от боеприпасов.
Данную информацию Бейкер привел в ходе обсуждения заявлений Дональда Трампа о том, что он, в отличие от своего предшественника на посту президента Барака Обамы, действительно поставил Киеву летальное вооружение.
Весной 2018 года Украина получила от США 37 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним. При президентстве Владимира Зеленского Киев начал переговоры с Вашингтоном о новых поставках этих комплексов: так, по данным Bloomberg, Госдепартамент и Конгресс США одобрили продажу двух пусковых установок и 150 ракет на общую сумму 39 миллионов долларов. Поставки могут начаться до конца текущего года.
О боевом применении данного вооружения украинской армией не сообщалось, однако оно неоднократно демонстрировалось публично, в частности, на военных парадах.
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Теги:
Армия , В мире , Оружие , Барак Обама , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Госдеп США , Конгресс США , Администрация США , Bloomberg , New York Times , США
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