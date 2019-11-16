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Американские танкисты испытали Т-80 

РИА Новости 1 час назад
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в твиттере.
Маневры проходили в Южной Корее. В распоряжении южнокорейской армии на 2017 год находилось 80 таких танков.
Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80. Боевая масса машины составляет 46 тонн. Танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М" и комплексом управления оружием "Иртыш".
Танки Т-80У находятся в эксплуатации с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи, такими боевыми машинами располагают Вооруженные силы Кипра.
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Теги:
Армия , Видео , Оружие , Южная Корея
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