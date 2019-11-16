Американские танкисты испытали Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в твиттере.

Маневры проходили в Южной Корее . В распоряжении южнокорейской армии на 2017 год находилось 80 таких танков.

Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80. Боевая масса машины составляет 46 тонн. Танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М" и комплексом управления оружием "Иртыш".

Танки Т-80У находятся в эксплуатации с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи, такими боевыми машинами располагают Вооруженные силы Кипра.