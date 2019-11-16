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Учебно-боевой самолет Як-130 впервые представят в Дубае 

ТК «Звезда» + ещё 1 6 часов назад
Як-130 впервые представят в Дубае
Фото: ТК «Звезда»
На выставке также покажут новую РЛС «Сула» и макет истребителя пятого поколения Су-57Э.
Учебно-боевой самолет Як-130 впервые примет участие в авиасалоне Dubai Airshow 2019. Об этом сообщает пресс-центр завода, где он разработан.
В программе — показ высоких маневренных возможностей самолета. Во время полета им будут управлять летчик-испытатель Василий Севастьянов и штурман-испытатель Михаил Кудряшов. Первую тренировку в небе ОАЭ экипаж провел 14 ноября 2019 года.
В выставке авиационно-космической техники, которая пройдет в Дубае с 17 по 21 ноября, будут присутствовать такие российские новинки как радиолокационная станция (РЛС) «Сула», версия истребителя Су-57, а также ударный вертолет Ми-28НЭ и гражданский транспортный вертолет Ми-171Ш.
Учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 разработан ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева» и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе.
Як-130 успешно эксплуатируют в центрах Воздушно-космических сил России и позволяет обучать пилотов боевых самолетов поколения «4+» и «5». С 2011 года самолеты поставляются на экспорт. В числе иностранных заказчиков самолета Беларусь, Бангладеш, Мьянма и Лаос.
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Теги:
Армия , Оружие , Михаил Кудряшов , Иркутский авиазавод , Дубай
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