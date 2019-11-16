Турция сделала заявление по С-400

Турция намерена использовать С-400 даже под угрозой санкций

Турция намерена использовать приобретенные у России системы ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США , заявил руководитель секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир в эфире телеканала СNN Turk.

По его словам, нелогично покупать С-400 и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО

Чиновник уточнил, что Анкара стремится к урегулированию разногласий с США, а потому готова приобрести американские комплексы Patriot на выгодных условиях и использовать их наряду с российскими ЗРК.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал проблематику С-400 в ходе визита в США. На переговорах с президентом Дональдом Трампом принято решение образовать рабочую группу по линии военных ведомств с целью выработки взаимоприемлемых решений. Несмотря на предложение американцев о торговой сделке в размере 100 миллиардов долларов, турецкая сторона не отказалась от взаимодействия с Россией в военной области.

Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Ожидается, что российские ЗРК полностью введут в действие в апреле 2020 года. США требовали отказаться от этой сделки, а взамен приобрести Patriot. При этом угрожали приостановить или вовсе отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры.