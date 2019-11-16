Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
Шоу-бизнес
F-35I приготовился уничтожить С-400
F-35I приготовился уничтожить С-400
Армия
Умер Никита Исаев
Умер Никита Исаев
Политика

Турция намерена использовать С-400 даже под угрозой санкций 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Турция сделала заявление по С-400
Фото: РИА Новости
Турция намерена использовать приобретенные у России системы ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, заявил руководитель секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир в эфире телеканала СNN Turk.
Предала Россию? Продажу Турции С-400 назвали ошибкой
По его словам, нелогично покупать С-400 и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО.
Чиновник уточнил, что Анкара стремится к урегулированию разногласий с США, а потому готова приобрести американские комплексы Patriot на выгодных условиях и использовать их наряду с российскими ЗРК.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал проблематику С-400 в ходе визита в США. На переговорах с президентом Дональдом Трампом принято решение образовать рабочую группу по линии военных ведомств с целью выработки взаимоприемлемых решений. Несмотря на предложение американцев о торговой сделке в размере 100 миллиардов долларов, турецкая сторона не отказалась от взаимодействия с Россией в военной области.
Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Ожидается, что российские ЗРК полностью введут в действие в апреле 2020 года. США требовали отказаться от этой сделки, а взамен приобрести Patriot. При этом угрожали приостановить или вовсе отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Российская Газета: последние новости
Видео: американские военные опробовали БМП-3 и Т-80 Видео: американские военные опробовали БМП-3 и Т-80 Помпео поддержал вывод из Сирии части военнослужащих США Помпео поддержал вывод из Сирии части военнослужащих США Российские испытания с имитацией ядерной взрывной волны оценили в США Российские испытания с имитацией ядерной взрывной волны оценили в США
Комментарии15 
Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Реджеп Эрдоган , Исмаил Демир , Дональд Трамп , НАТО , CNN , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева 207
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция 18
F-35I приготовился уничтожить С-400
F-35I приготовился уничтожить С-400 3
Умер Никита Исаев
Умер Никита Исаев 837
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
В Крыму ответили Помпео насчет «нероссийского» полуострова
01:19
В Крыму ответили Помпео насчет «нероссийского» полуострова
Политика
Убитую аспирантку хоронят все станицей
03:34
Убитую аспирантку хоронят все станицей
Криминал Происшествия
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
00:04
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
Шоу-бизнес
Синоптики ответили на вопрос о снеге в Москве
00:27
Синоптики ответили на вопрос о снеге в Москве
Погода Новости Москвы
Американские танкисты испытали Т-80
00:03
Американские танкисты испытали Т-80
Армия Оружие
«Власть обманула всех»: что творится в Грузии
03:05
«Власть обманула всех»: что творится в Грузии
В мире Статьи
«Дикое поле»: новый план Киева по ЛНР и ДНР
02:00
«Дикое поле»: новый план Киева по ЛНР и ДНР
В мире
Умер Никита Исаев
00:30
Умер Никита Исаев
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение