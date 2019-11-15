Китай обвинили в кибератаках на НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в подрыве безопасности коммуникаций НАТО . Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Помпео, сегодня одной из главных проблем Североатлантического альянса являются отношения с Китаем. Он сообщил, что НАТО противостоит кибератакам со стороны КНР, которая пытается «подорвать безопасность организации». Политик также отметил, что НАТО необходимо адаптироваться под новые угрозы.

В сентябре прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов ответить на кибератаки со стороны России. По его словам, нападение российских хакеров на любое из государств-членов альянса позволит применить положения пятой статьи устава организации.

«Не автоматически. Это будет зависеть от характера атаки», — уточнил он.

Североатлантический альянс включил Россию, Иран и Китай в число своих главных киберугроз в 2012-м. В том же году НАТО провела учения, по сценарию которых атаке условного противника подверглись Венгрия и Эстония.