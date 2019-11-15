Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Происшествия
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Общество
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Шоу-бизнес

Китай обвинили в кибератаках на НАТО 

Lenta.ru 1 час назад
Китай обвинили в кибератаках на НАТО
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в подрыве безопасности коммуникаций НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Помпео, сегодня одной из главных проблем Североатлантического альянса являются отношения с Китаем. Он сообщил, что НАТО противостоит кибератакам со стороны КНР, которая пытается «подорвать безопасность организации». Политик также отметил, что НАТО необходимо адаптироваться под новые угрозы.
В сентябре прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов ответить на кибератаки со стороны России. По его словам, нападение российских хакеров на любое из государств-членов альянса позволит применить положения пятой статьи устава организации.
«Не автоматически. Это будет зависеть от характера атаки», — уточнил он.
Североатлантический альянс включил Россию, Иран и Китай в число своих главных киберугроз в 2012-м. В том же году НАТО провела учения, по сценарию которых атаке условного противника подверглись Венгрия и Эстония.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
Названа сумма компенсации за смерть расстрелянных в Забайкалье солдат Названа сумма компенсации за смерть расстрелянных в Забайкалье солдат Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли Названа дата саммита в «нормандском формате» Названа дата саммита в «нормандском формате»
Комментарии 
Теги:
Армия , США , Йенс Столтенберг , НАТО , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина 14
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов 28
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру»
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру» 11
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк 1
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение