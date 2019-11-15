В методах ИГ нашли тактику «против русских» из 90-х

Методы боевиков «Исламского государства» ( ИГ ) отработаны террористами еще во время столкновений с российскими войсками в Чечне . Такое мнение высказал командующий группой элитных сил специального назначения бельгийской армии (SFG) Рафаэль Беше в заметке, опубликованной в «Бельгийском военном журнале», выходящем под эгидой Высшего королевского института обороны.

Статья посвящена использованию новых технологий силами террористов.

«Тактики и процедуры, которые используют боевики ИГ на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тех, что использовали против русских в Чечне, но теперь к ним добавились новейшие технологии, такие, как защищенная связь», — пишет Беше.

Он напоминает, что для осуществления терактов в Европе террористы ИГ использовали онлайн-приложения и рассказывает, что в Ираке боевики научились использовать 3D-печать для изготовления деталей для беспилотных летательных аппаратов.

Главная мысль в статье специалиста — армиям мира необходимо уделять как можно больше внимания инновациям, чтобы выдерживать конкуренцию с террористами. Сообщается, что сотрудники SFG участвовали в боевых действиях против ИГ в Ираке.

Контртеррористическая операция (КТО) на Северном Кавказе, также известная как вторая чеченская война, началась в 1999 году. На стороне чеченских сепаратистов в ней участвовали наемники из арабских стран. Их также поддерживали движение «Талибан» и группировки, связанные с «Аль-Каидой» . Режим КТО был отменен в 2009 году.

ИГ, «Талибан» и «Аль-Каида» запрещены в России.