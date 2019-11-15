Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования
Шоу-бизнес
ЧП в небе: россиянка устроила пьяный скандал в самолете
ЧП в небе: россиянка устроила пьяный скандал в самолете
Происшествия
Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление
Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление
Происшествия
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного
Происшествия

В методах ИГ нашли тактику «против русских» из 90-х 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В методах ИГ нашли тактику «против русских» из 90-х
Фото: Aamaq News Agency / AP
Методы боевиков «Исламского государства» (ИГ) отработаны террористами еще во время столкновений с российскими войсками в Чечне. Такое мнение высказал командующий группой элитных сил специального назначения бельгийской армии (SFG) Рафаэль Беше в заметке, опубликованной в «Бельгийском военном журнале», выходящем под эгидой Высшего королевского института обороны.
Статья посвящена использованию новых технологий силами террористов.
«Тактики и процедуры, которые используют боевики ИГ на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тех, что использовали против русских в Чечне, но теперь к ним добавились новейшие технологии, такие, как защищенная связь», — пишет Беше.
Он напоминает, что для осуществления терактов в Европе террористы ИГ использовали онлайн-приложения и рассказывает, что в Ираке боевики научились использовать 3D-печать для изготовления деталей для беспилотных летательных аппаратов.
Главная мысль в статье специалиста — армиям мира необходимо уделять как можно больше внимания инновациям, чтобы выдерживать конкуренцию с террористами. Сообщается, что сотрудники SFG участвовали в боевых действиях против ИГ в Ираке.
Контртеррористическая операция (КТО) на Северном Кавказе, также известная как вторая чеченская война, началась в 1999 году. На стороне чеченских сепаратистов в ней участвовали наемники из арабских стран. Их также поддерживали движение «Талибан» и группировки, связанные с «Аль-Каидой». Режим КТО был отменен в 2009 году.
ИГ, «Талибан» и «Аль-Каида» запрещены в России.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли Названа дата саммита в «нормандском формате» Названа дата саммита в «нормандском формате» Россия и Литва обменялись шпионами Россия и Литва обменялись шпионами
Комментарии 
Теги:
Армия , Ближний Восток , Талибан , Исламское государство , Аль-Каида , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования 1
ЧП в небе: россиянка устроила пьяный скандал в самолете
ЧП в небе: россиянка устроила пьяный скандал в самолете 1
Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление
Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление 177
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного 37
Бузова собралась на Евровидение
Бузова собралась на Евровидение 22
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение