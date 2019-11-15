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На учениях «Центр-2019» отработали новые формы военных действий 

ТК «Звезда» 1 час назад
На учениях отработали новые формы военных действий
Фото: Минобороны России
В ходе проведения маневров учитывался опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
На стратегических учениях «Центр-2019» отрабатывались новые формы применения и способы действий войск с учетом сирийского опыта. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 15 ноября.
«Было задействовано более 128-ми тысяч военнослужащих, свыше 21-й тысячи единиц вооружения и военной техники, 15 боевых кораблей и 34 судна обеспечения», — сказал глава российского военного ведомства.
По словам министра, особенность учений заключалась в создании коалиционной антитеррористической группировки войск, представляющих Россию, Китай, Индию, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Шойгу отметил слаженность и взаимодействие военнослужащих армий стран-участниц.
«На всех этапах прослеживалось их общее стремление четко выполнить поставленные задачи. Также в ходе таких мероприятий повышается уровень совместимости органов управления и войск», — добавил министр.
Он напомнил, что масштабное учение проводилось на восьми российских полигонах, четырех полигонах Казахстана, двух — Таджикистана и одном полигоне в Киргизии.
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Теги:
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Сирия
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