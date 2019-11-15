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Оружие

Шойгу: на учениях «Центр-2019» войска показали высокую выучку 

ТК «Звезда» + ещё 2 12 минут назад
Шойгу оценил учения «Центр-2019»
Фото: Минобороны РФ
По словам министра, российские военнослужащие показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке, действовать нешаблонн
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на учениях «Центр-2019» войска продемонстрировали высокую выучку, а цели учения достигнуты в полном объеме. С соответствующим заявлением министр выступил, подводя итоги СКШУ.
«Считаю, что цели учения достигнуты в полном объёме, войска продемонстрировали высокую выучку. Российские военнослужащие показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке, действовать нешаблонно», — сказал министр.
Он также подчеркнул, что Министерство обороны заблаговременно проинформировало мировую общественность о замысле учения и составе его участников.
«Были проведены брифинги для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, в том числе стран Североатлантического альянса. Отмечу, что за активной фазой учения на полигоне Донгуз наблюдало более120-ти военных атташе из 75-ти стран», — сказал Шойгу.
Министр особо отметил, что полученный опытнеобходимо использовать при планировании мероприятий оперативной подготовки на очередной учебный год.
Министр также отметил, что на учениях «Центр-2019» был впервые за 38 лет успешно десантирован парашютно-десантный полк.
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Теги:
Армия , Войска
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