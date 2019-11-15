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СМИ сообщили о взрывах в районе военных складов в Балаклее Харьковской области 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Под Харьковом рвутся снаряды
Фото: кадр видео
Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщили в пятницу о взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области, где находится 65-й арсенал оружия.
В сети также появилось видео, на котором видно, что со стороны склада валит густой дым и взрываются снаряды.
По данным харьковского издания "057.ua", спасатели подтвердили информацию о ЧП и пообещали рассказать подробности позже.
Крупный пожар на складах боеприпасов, который вызвал детонацию, в Балаклее был в марте 2017 года. Тогда основной причиной ЧП назвали диверсию.
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Теги:
Армия , В мире , Украина
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