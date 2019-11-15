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Общество

Десант российских военных на брошенную США базу в Сирии попал на видео 

Газета.Ru 39 минут назад
Военные России заняли базу США в Сирии
Фото: Кадр из видео телеканала «Звезда»
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром при брошенной базе США на севере Сирии. Прибытие вертолетов ВКС России на американский объект показали СМИ, также на кадры попали забытые в спешке личные вещи солдат США. В настоящее время российские военные проверяют территорию на предмет «ловушек и других сюрпризов».
Военная полиция России взяла под охрану аэродром на севере Сирии, где до этого находилась база армии США. Российские военнослужащие начали проверку территории на наличие взрывоопасных предметов.
Полевой аэродром на севере провинции Алеппо изначально перешел под контроль сирийских военных. Около взлетной полосы находилась американская военная база, аэродром войска США использовали для доставки помощи оппозиционным силам и снабжения других своих военных объектов.
Данную территорию армия США спешно покинула 13 ноября, а после на нее перебазировались вертолеты ВКС России. Российская военная полиция заняла аэродром, чтобы не дать американским военнослужащим уничтожить взлетно-посадочную полосу — как обычно они поступали при уходе с каких-либо объектов в Сирии.
Десантирование военной полиции России на бывший американский объект показал телеканал «Звезда», на кадрах можно увидеть момент приземления российских вертолетов Ми-35 на территорию объекта.
Кроме того, на видео показаны оставленные в спешке личные вещи американских военных и инфраструктура, включая казарму и импровизированный тренажерный зал. Как заявил старший инспектор российской военной полиции, армия РФ приступила к охране аэродрома и территории военной базы.
«Организовано патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях», — цитирует слова военного ТАСС.
Он также добавил, что периметр и территорию проверяют саперы, так как неизвестно, «какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева».
При этом американские военные в спешке оставили на территории оборудованные кондиционерами модули для комфортного проживания, мобильные гигиенические комплексы, рассчитанные на обслуживание около сотни человек, а также автономную систему энергообеспечения.
Как отмечал начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин, новое отделение центра появится в населенном пункте Метрас, рядом с которым находится брошенная база США.
«Мы начинаем осуществлять гуманитарную помощь, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни», — цитирует слова Жмурина ТАСС.
В ближайшее время здесь разместится центр выдачи гуманитарной помощи местным жителям, подчеркнул начальник ЦПВС.
Стоит отметить, что США начали операцию по выводу своих войск с севера Сирии в середине октября после объявления Турцией операции против находящихся там курдов. В рамках этой операции американские военные разрушали собственные авиабазы, находящиеся на северо-востоке арабской республики.
Армия США из северных районов Сирии была перебазирована в Ирак, однако в ноябре американские военные начали возвращаться на территорию республики и закрепились около нескольких сирийских нефтяных месторождений. В Пентагоне подобные действия объяснили необходимостью защиты этих объектов от боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).
Как отмечал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, США под предлогом охраны сирийской нефтяной инфраструктуры присваивают себе «черное золото».
«На территорию Заевфратья возвращена часть американских войск якобы «для охраны нефтевышек». На самом же деле происходит присвоение углеводородного сырья с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе. Неприкрытое хищение национального достояния сирийского народа препятствует скорейшему возрождению экономики республики», — заявил Мизинцев.
США пытаются доказать легитимность своего присутствия в Сирии, уверен представитель Минобороны, чтобы сохранить возможность «безнаказанного разграбления сирийских недр».
При этом в Дамаске также уверены в том, что Вашингтон пытается присвоить себе сирийскую нефть. По словам президента Сирии Башара Асада, США — не государство, а режим, руководство которого назначено компаниями, которые работают ради своей выгоды.
«Хочу напомнить вам об одном моменте, который серьезнее, чем описание США как бандитов: одним из важнейших факторов, сподвигнувших Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну, была нефть. Некоторые говорят, что нефть была единственным фактором и других для нападения на СССР вовсе не было», — цитирует слова Асада РИА «Новости».
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Статьи , Михаил Мизинцев , Министерство обороны , Пентагон , НЦУО РФ , Исламское государство , ТК "Звезда" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
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