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Общество

Спецназ ФСИН научился «видеть сквозь стены» 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Спецназ ФСИН научился «видеть сквозь стены»
Фото: РИА Новости
Бойцы спецназа испытывали стеновизор Xaver-400, который прикладывается к стене и в режиме реального времени способен определить количество людей и их местоположение.
Московский отряд специального назначения ФСИН «Сатурн» использует в работе системы наблюдения сквозь стены. В частности, бойцы применяют Xaver-400, который позволяет быстро определять местоположение людей скрытых за стенами и заграждениями, сообщил командир подразделения Борис Николаев.
«Находясь в комнате, я могу приложить стеновизор к стене и посмотреть, как в соседней комнате на каком расстоянии от стены расположены люди. Он отделяет живых от мертвых и от животных. Изображение выводится на экран», — приводит его слова РИА Новости.
Xaver-400 — ручное устройство, предназначенное для визуализации через стену. Оно представляет собой компактный, легкий и надежный прибор, который в режиме реального времени способен определить количество людей и их местоположение за стеной.
Ранее в Томске разработали специальный радар «Радиодозор», который позволит военнослужащим видеть людей сквозь стены и другие преграды, а также определять направление их передвижения.
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Теги:
Армия , ФСИН , РИА Новости
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