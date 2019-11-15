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Армия

Появилось видео высадки российских военных на аэродром в Сирии, где находилась база США 

ТАСС 1 час назад
Видео высадки российских военных на бывшей базе США
Фото: кадр
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором российская военная полиция прибывает на аэродром севере Сирии, где находилась база США.
На кадрах также можно увидеть оставленные американскими военнослужащими вещи, лекарства и тренажерный зал.
Российские военные полицейские взяли аэродром под охрану. Объект проверяют саперы. На месте брошенной базы планируется разместить центр выдачи гуманитарной помощи.
Ранее полевой аэродром в районе населенного пункта Метрас на севере Алеппо перешел под контроль правительственных сил Сирии. Военная база США размещалась рядом с грунтовой взлетной полосой. В среду американские военные спешно покинули ее территорию. Вертолеты армейской авиации ВКС РФ оперативно перебазировались на аэродром.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , ТК "Звезда" , Сирия , США
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