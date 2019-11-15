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Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии 

Lenta.ru + ещё 16 48 минут назад
Российские военные заняли бывшую базу США в Сирии
Фото: Reuters
Военная полиция России установила контроль над аэродромом рядом с сирийским Кобани, где ранее базировались американские военнослужащие. Об этом сообщил старший инспектор российской военной полиции, передает ТАСС.
На данный момент российские военные организовали патрулирование по периметру базы, а также проверяют ее на отсутствие взрывоопасных предметов.
«Неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева», — сказал старший инспектор.
Отмечается, что база была оставлена американскими военными в спешке. В частности, на территории обнаружены оборудованные кондиционерами модули для проживания, автономная система энергообеспечения, мобильные гигиенические комплексы на сто человек, а также зал для фитнеса с тренажерами. Кроме того, в помещениях были найдены книги и диски с фильмами.
В октябре сообщалось, что американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи. Кроме того, американцы оставили в опорном пункте флаг Центрального командования спецоперациями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»), который стал символом движения за независимость Техаса в XIX веке.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Сирия
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