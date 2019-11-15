Российские военные заняли бывшую базу США в Сирии

Россия заняла базу США в Сирии

Военные России заняли базу близ сирийского Кобани, которую покинули американские войска. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал старший инспектор военной полиции России.

Кобани — город на севере Сирии . Он также известен под названием Айн-эль-Араб. В 2014 году город был почти полностью разрушен в результате боев между боевиками запрещенного в России «Исламского государства» и курдами из отрядов народной самообороны.

В 2015-м Кобани был атакован террористами вновь. Тогда победу также одержали курды, которых поддерживали военные США. Последние позже создали на аэродроме близ Кобани свою базу, а аэродром использовали для снабжения других своих баз и доставки помощи сирийской оппозиции.

13 ноября 2019-го, как сообщал «Рамблер», американцы покинули базу близ Кобани, после чего территорию заняли российские военные. Сегодня старший инспектор военной полиции РФ сообщил, что подразделение приступило к охране базы и аэродрома.

«Неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева», — заявил он, намекнув таким образом среди прочего на то, что ранее войска США, покидая свои базы в Сирии, неоднократно выводили из строя расположенные там объекты, к примеру, взлетно-посадочные полосы.