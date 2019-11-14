Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами
Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами
Общество
Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей
Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей
Общество
"Полный контакт": Путин - о встрече с Зеленским
"Полный контакт": Путин - о встрече с Зеленским
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии
Политика

Украинский адмирал заподозрил Россию в отработке ракетного удара по Одессе 

Lenta.ru + ещё 1 37 минут назад
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе
Фото: РИА Новости
Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе во время учений, прошедших этим летом. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, передает издание «Думская».
Отмечается, что во время учений российские самолеты осуществили условный пуск в 60 километрах от Одессы, а после этого повернули в сторону пролива Босфор.
Воронченко также обратил внимание, что количество российских военных кораблей в Черном море за последние пять лет увеличилось — с 34 до 49 единиц.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Последние новости
Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 В колледже Благовещенска произошла стрельба В колледже Благовещенска произошла стрельба Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян 
Теги:
Армия , Войска , Оружие , Украина , Игорь Воронченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами
Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами
Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей
Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей
«Полный контакт»: Путин — о встрече с Зеленским
«Полный контакт»: Путин — о встрече с Зеленским 7
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии 7
«Крым, вернись, мы тебя продадим»
«Крым, вернись, мы тебя продадим» 138
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение