Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе

Украинский адмирал заподозрил Россию в отработке ракетного удара по Одессе

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе во время учений, прошедших этим летом. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко , передает издание «Думская».

Отмечается, что во время учений российские самолеты осуществили условный пуск в 60 километрах от Одессы, а после этого повернули в сторону пролива Босфор.

Воронченко также обратил внимание, что количество российских военных кораблей в Черном море за последние пять лет увеличилось — с 34 до 49 единиц.