Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море

Украинский адмирал возмутился российским «Калибрам» в Черном море

Российские корабли и подводные лодки в Черном море оснащены ракетными комплексами «Калибр», что является одним из проявлений агрессии по отношению к Украине . Об этом заявил командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко , сообщается на сайте украинского Министерства обороны.

По подсчетам Воронченко, суммарный залп ракет, находящихся на вооружении Черноморского флота, составляет 72 единицы. К концу следующего года он повысится до 168 ракет, заявил адмирал. Кроме того, усилена и система противоракетной обороны в Крыму, где на вооружении стоят зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», а истребители и бомбардировщики пополнили авиационный парк.