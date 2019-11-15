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Украинский адмирал возмутился российским «Калибрам» в Черном море 

Lenta.ru + ещё 6 14 минут назад
Украина возмущена «Калибрам» РФ в Черном море
Фото: Министерство обороны России
Российские корабли и подводные лодки в Черном море оснащены ракетными комплексами «Калибр», что является одним из проявлений агрессии по отношению к Украине. Об этом заявил командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщается на сайте украинского Министерства обороны.
По подсчетам Воронченко, суммарный залп ракет, находящихся на вооружении Черноморского флота, составляет 72 единицы. К концу следующего года он повысится до 168 ракет, заявил адмирал. Кроме того, усилена и система противоракетной обороны в Крыму, где на вооружении стоят зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», а истребители и бомбардировщики пополнили авиационный парк.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Украина , Игорь Воронченко
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