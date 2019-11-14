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Армия

Американские самолеты попытались установить слежку за российскими подлодками 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Американские самолеты следили за российскими подлодками
Фото: U.S. Navy
Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon совершили очередные многочасовые полеты над Норвежским морем в районе крупных учений российского подводного флота, следует из мониторинговых данных авиационных ресурсов.
В операции задействованы три американских морских разведчика, которые вылетели с базы в Исландии и курсировали в районе линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией. На этой линии размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS, передает «Интерфакс».
Подобные полеты самолеты НАТО проводят над Норвежским морем почти каждый день с начала учений российских подлодок.
В конце октября в Норвегии заявили, что российские подлодки Северного флота провели крупнейшую со времен холодной войны «подводную спецоперацию». Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.
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Теги:
Армия , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , США
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