Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400 в пользу Patriot

Анкара не откажется от российских зенитных ракетных систем С-400, даже если США продадут ей системы Patriot. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг по возвращении из Вашингтона.

"Мы сказали США, [что] если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение [со стороны США] полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot", — приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Турецкий лидер также добавил, что подобные запросы об отказе от российского вооружения нарушают суверенные права Турции.

"Нам важно, что в нашей системе безопасности есть С-400. Мы купим и С-400, и Patriot, поскольку диверсифицировано развиваем нашу систему обороны. Такая стратегия у наших вооруженных сил", — сказал он.

Эрдоган исключил для Турции вариант политики, при котором нужно выбирать, кто враг, а кто друг. "Есть такие политики, которые спрашивают у меня, кто враг — США или Россия. Я не хочу врагов. Я хочу быть друзьями и с Америкой, и с Россией. Мы к этому стремимся и делаем соответствующие шаги. И это некоторых беспокоит", — заключил президент.