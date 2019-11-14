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Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400 в пользу Patriot 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400
Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Анкара не откажется от российских зенитных ракетных систем С-400, даже если США продадут ей системы Patriot. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг по возвращении из Вашингтона.
"Мы сказали США, [что] если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение [со стороны США] полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot", — приводит слова Эрдогана телеканал NTV.
Турецкий лидер также добавил, что подобные запросы об отказе от российского вооружения нарушают суверенные права Турции.
"Нам важно, что в нашей системе безопасности есть С-400. Мы купим и С-400, и Patriot, поскольку диверсифицировано развиваем нашу систему обороны. Такая стратегия у наших вооруженных сил", — сказал он.
Эрдоган исключил для Турции вариант политики, при котором нужно выбирать, кто враг, а кто друг. "Есть такие политики, которые спрашивают у меня, кто враг — США или Россия. Я не хочу врагов. Я хочу быть друзьями и с Америкой, и с Россией. Мы к этому стремимся и делаем соответствующие шаги. И это некоторых беспокоит", — заключил президент.
В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку полкового комплекта С-400 стоимостью $2,5 млрд Соглашение предполагает также частичную передачу турецкой стороне технологий производства. Первые поставки техники начались 12 июля 2019 года, уже 17 июля США заявили, что решение Анкары приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания самолетов пятого поколения F-35. Против покупки Турцией российских зенитных систем также выступает НАТО.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , НАТО , Анкара , США , Турция
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