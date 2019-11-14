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Назван «срок годности» российского ядерного щита 

Lenta.ru 1 час назад
Назван «срок годности» российского ядерного щита
Фото: РИА Новости
Ядерное оружие как «главное средство предотвращения Третьей мировой войны» не потеряет свою актуальности минимум до конца текущего века, заявил «Национальной обороне» генеральный конструктор ракеты Р-30 «Булава-30» и Московского института теплотехники (МИТ), действительный член Российской академии наук (РАН), доктор технических наук и автор книги «Русь на колени не поставить…» Юрий Соломонов.
По его мнению, «единственным способом на сегодня обеспечить гарантированный ответный удар является создание условий неопределенности положения ракетных комплексов», что «можно реализовать только за счет мобильности».
«Весь опыт того, что связано с развитием нашего государства, свидетельствует о том, что на нас в подавляющем большинстве случаев нападали. Это было и во времена Наполеона, и во времена Второй мировой войны. Но я считаю, что мы должны создавать вооружения, которые бы обеспечивали гарантированную возможность нанесения ответного удара», — сказал специалист.
В декабре 2018 года Соломонов, отвечая на вопрос о готовности Польши и Литвы разместить у себя американские ракеты средней дальности, назвал эти государства «паразитами».
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Теги:
Армия , Оружие , Юрий Соломонов , РАН , Московский институт теплотехники
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