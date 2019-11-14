Артиллерия Северного флота уничтожила «диверсантов»

Артиллерия морпехов Северного флота уничтожила «диверсантов»

Артиллеристы морской пехоты Северного флота на учениях уничтожили условного противника. Для этого они применили 122-миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика".

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в ходе учений морпехи отработали организацию связи, взаимодействие между экипажами самоходных артиллерийских установок, грамотность операций при подготовке орудий к бою. Особое внимание уделялось разведке объектов и определению расстояний до них, самой стрельбе и корректировке огня.

Кроме того, артиллерийские расчеты применили стрелковое оружие, чтобы отразить внезапное нападение разведывательно-диверсионных групп "неприятеля".