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Политика

Артиллерия морпехов Северного флота уничтожила «диверсантов» 

Российская Газета 41 минуту назад
Артиллерия Северного флота уничтожила «диверсантов»
Фото: Пресс-служба Северного флота
Артиллеристы морской пехоты Северного флота на учениях уничтожили условного противника. Для этого они применили 122-миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика".
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в ходе учений морпехи отработали организацию связи, взаимодействие между экипажами самоходных артиллерийских установок, грамотность операций при подготовке орудий к бою. Особое внимание уделялось разведке объектов и определению расстояний до них, самой стрельбе и корректировке огня.
Кроме того, артиллерийские расчеты применили стрелковое оружие, чтобы отразить внезапное нападение разведывательно-диверсионных групп "неприятеля".
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Теги:
Армия , Войска
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