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СМИ: Турция начала строительство военной базы на северо-востоке Сирии 

ТАСС 59 минут назад
Турция строит военную базу в Сирии
Фото: Reuters
Турецкая армия приступила к оборудованию военной базы на северо-востоке Сирии, в зоне проведения Анкарой военной операции "Источник мира". Об этом в четверг сообщило агентство SANA.
По его данным, строительство ведется неподалеку от селения Аль-Хавас, расположенного южнее приграничного сирийского города Рас-эль-Айна.
9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.
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Теги:
Армия , В мире , ИА SANA , Анкара , Сирия , Турция
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