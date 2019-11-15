Третья база РФ открывает новый этап борьбы за Сирию

Третья база России открывает новый этап борьбы за Сирию

Россия , как ожидается, создаст в Сирии третью военную базу. Помимо Хмеймима и Тартуса, у неё будет объект в Камышлы. Военнослужащие уже начали работу в этом городе на севере Арабской Республики, чтобы обеспечить размещение и работу группы транспортно-боевых вертолётов армейской авиации ВКС России, сообщили в авиационной комендатуре. Эксперты считают третью базу инструментом давления на турецкие власти. Помимо этого, ситуация ставит вопрос и о наращивании российского контингента.

Глава авиационной комендатуры Тимур Ходжаев сообщил, что территория российского воздушного патрулирования постоянно расширяется, теперь в зоне контроля находится и провинция Хасеке, которая граничит с Турцией Ираком . По большому счёту, функционирование авиационной комендатуры означает, что группа российской боевой авиации будет базироваться здесь на постоянной основе. Что касается подразделений военной полиции РФ, которые с конца октября патрулируют окрестности, то они получат регулярную поддержку с воздуха. Ходжаев уточняет, что цели и задачи авиационной комендатуры — «обеспечение бесперебойных полётов, сохранность вертолётов, охрана и оборона данной территории»:

Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полётов. Около десяти единиц автомобильной техники.

После этих сообщений у ближневосточных СМИ появился новый повод говорить о расширении российского присутствия в Сирии и о создании полноценной базы ВВС — как ожидается, в Камышлы (провинция Хасеке). Как известно, Россия и Турция договорились о совместном патрулировании северных районов Арабской Республики, однако город Камышлы не принадлежал к этой зоне. Были сообщения, что в начале этого месяца американские военные проводили переговоры с курдскими чиновниками за пределами Камышлы. Люди, которые принимали участие в одной из таких встреч, утверждают, что силы США рассматривают возможность вернуться в этот район. Курдский источник западной прессы заявил, что армейская авиация ВКС России, включая вертолёты, уже давно неформально присутствует в аэропорту Камышлы, и выдвинул предположение, что Москва может преувеличивать важность своего решения об установлении более публичного и официального присутствия.

Заместитель директора франко-российского аналитического центра «Обсерво» Игорь Деланоэ обращает внимание на то, что Камышлы расположен недалеко от границы с Турцией и Ираком, и это делает его стратегически важным объектом.

Это довольно необычное место, потому что в течение многих лет там сосуществовали лояльные правительству сирийские силы, арабо-курдские силы, американцы, европейский спецназ, русские, — замечает французский аналитик.

Турецкие эксперты, в свою очередь, допускают, что создание третьей базы вблизи границы с Турцией могло бы позволить России оказывать большее давление на президента Реджепа Тайипа Эрдогана , если бы в регионе Заевфратья не находились американские силы, которых связывают с турками отношения по линии Североатлантического альянса . В экспертной среде обращают внимание на то, что воздушное пространство в северо-восточных районах Сирии контролируется Соединёнными Штатами.

Из официальных российских сообщений следует, что авиационная комендатура предполагает наземную охрану и систему противовоздушной обороны, диспетчерский пункт руководителя полётами, а также объекты для проведения медицинского осмотра и подготовки лётного состава. Однако если российская сторона действительно разместит в районе Камышлы современные системы ПВО, как этого от неё ждут зарубежные эксперты, это будет означать прекращение контроля международной коалиции во главе с США над восточными провинциями. Создание базы в районе Камышлы указывает на необходимость увеличения российского контингента для обслуживания объекта. После того как в Сочи были согласованы российско-турецкие договорённости по северу Сирии, эксперты уже заявляли, что ресурсоёмкость сформированного Анкарой и Москвой механизма может потребовать от российского командования большего участия. Начало работы авиационной комендатуры подтверждает эту гипотезу.