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Вопреки санкциям: Иран установил новую РЛС на американский «Фантом» 

Российская Газета 30 минут назад
Иран установил новую РЛС на американский «Фантом»
Фото: Wikimedia Commons
В Иране успешно проходят капитальный ремонт и модернизацию самолеты производства США и других государств.
Так, на днях местные СМИ опубликовали фоторепортаж о посещении главнокомандующим армией генералом Абдулрахимом Мусави одной из авиабаз ВВС Ирана, где ему показали самостоятельно модернизированный истребитель F-4E Phantome II, получивший новую радиолокационную станцию.
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, по сравнению со старой, эта РЛС имеет улучшенные характеристики по обнаружению различных целей и создана на современной цифровой элементной базе.
"Насколько известно, впервые ее изображения были обнародованы в ходе прошлогоднего авиационного салона на иранском острове Киш на стенде "Электронной промышленности Ирана", в это объединение входят предприятия ВПК, занимающиеся производством различных радаров, систем управления огнем, оптико-электронных систем и другого оборудования.
Иран, несмотря на действующие против него санкции, продолжает поддерживать значительный парк американских самолетов F-4, F-5 и F-14, приобретенных при шахе до революции 1979 года".
По мнению Лямина, даже если Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана, несмотря на противодействие США, удержится до осени 2020 г., и с Ирана будут сняты все международные ограничения на закупки вооружений, включая боевые самолеты, обновление имеющегося военного авиапарка займет не один год.
Модернизация старой техники в Иране проходит одновременно с работами по созданию новой. Например, недавно был впервые продемонстрирован новый учебно-боевой самолет Yasir.
"Основной проблемой для Ирана в таких разработках из-за действующих ограничений является невозможность закупок современных мощных двигателей. Поэтому специалисты вынуждены копировать американские, от F-5", — отмечает военный эксперт.
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Теги:
Армия , Оружие , Юрий Лямин , Иран
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