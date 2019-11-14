США добавили в Javelin GPS и доступ к сети

Американцы добавили в свое новейшее оружие GPS и доступ к сети

В сети появилась информация о том, что США успешно разработали инновационный пусковой блок для собственного ракетного комплекса Javelin. По словам экспертов, данная разработка на 70% меньше и на 40% легче своего предшественника.

Еще из интересного можно отметить, что срок службы батареи новинки также продлен — он увеличился на 50%, при этом лишь на данных показателях разработчики не остановились. Новый пусковой блок имеет ряд других очевидных улучшений, таких как модуль GPS и подключение к сети. Некоторые источники утверждают, что блок оснащен инфракрасным режимом работы, благодаря чему Javelin можно будет без проблем использовать и вести эффективный огонь даже в кромешной темноте.

При этом эксперты не забыли уточнить, что новая разработка еще нуждается в более детальной подгонке к американскому ракетному комплексу. Но учитывая тот факт, как много нововведений способен добавить новый блок, не остается сомнений, что инженеры доведут все до ума в самое ближайшее время.