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Происшествия

Американцы добавили в свое новейшее оружие GPS и доступ к сети 

Ferra.ru 39 минут назад
США добавили в Javelin GPS и доступ к сети
Фото: Ferra.ru
В сети появилась информация о том, что США успешно разработали инновационный пусковой блок для собственного ракетного комплекса Javelin. По словам экспертов, данная разработка на 70% меньше и на 40% легче своего предшественника.
Еще из интересного можно отметить, что срок службы батареи новинки также продлен — он увеличился на 50%, при этом лишь на данных показателях разработчики не остановились. Новый пусковой блок имеет ряд других очевидных улучшений, таких как модуль GPS и подключение к сети. Некоторые источники утверждают, что блок оснащен инфракрасным режимом работы, благодаря чему Javelin можно будет без проблем использовать и вести эффективный огонь даже в кромешной темноте.
При этом эксперты не забыли уточнить, что новая разработка еще нуждается в более детальной подгонке к американскому ракетному комплексу. Но учитывая тот факт, как много нововведений способен добавить новый блок, не остается сомнений, что инженеры доведут все до ума в самое ближайшее время.
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Теги:
Армия , Оружие , США
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