Истребителям F-35 разрешили летать в темноте

Американская корпорация Lockheed Martin модернизировала шлем пилота самолёта F-35, чтобы снять ограничения на полёты в условиях низкой освещённости.

Шлем пилота американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 оборудован системой отображения информации, благодаря которой на жидкокристаллический дисплей перед глазами лётчика выводится информация с приборов и изображение с системы видеокамер кругового обзора по периметру самолёта. В темноте эта система переключается в режим ночного видения.

Из-за особенностей работы жидкокристаллического дисплея и явного конструктивного просчёта в системе вывода информации с камер в условиях сверхнизкой освещённости дисплей в шлеме начинал светиться зелёным, а изображение либо отсутствовало полностью, либо были заметны лишь очертания объектов. Вследствие этих недостатков Министерство обороны США запретило истребителям F-35 осуществлять посадки на авианосцы и десантные корабли по ночам.

Устранить дефект шлема стоимостью 400 тысяч долларов удалось заменой жидкокристаллического дисплея экраном на основе OLED. Кроме отсутствия зелёного свечения такой дисплей позволяет существенно улучшить качество отображаемой картинки в шлеме. Ранее пилоты F-35 жаловались на то, что слишком яркие символы отвлекают внимание и даже перекрывают световую индикацию кораблей, на которые садились истребители.