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Политика

Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы
Фото: admship.ru
Количество оружия на их борту будет зависеть от толщины льда в районе применения
В арктическом регионе могут появиться российские ледоколы с вооружением на борту. Об этом сообщил советник генерального директора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков.
«Это будут ледоколы и ледокольные корабли, то есть корабли, способные двигаться с достаточной скоростью в сплошном ледовом покрове определенной толщины. По сути, это будут вооруженные ледоколы», — приводит ТАСС его слова.
Количество оружия на борту кораблей будет находиться в обратной пропорциональной зависимости от толщины льда в тех арктических регионах, куда направят ледоколы.
«Где лед тонкий — больше оружия, где тяжелые льды — наоборот», — отметил Поляков.
Головной корабль для Арктики проекта 23550 «Иван Папанин» объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола. Его разработкой занималось Центральное конструкторское бюро «Алмаз». Как заявлял ранее начальник технического управления ВМФ Игорь Зварич, всего Военно-Морскому Флоту будет передано два таких корабля.
В конце октября в Санкт-Петербурге «Иван Папанин» спустили на воду. Церемония состоялась в бассейне завода «Адмиралтейские верфи». Ледокол, названный в честь советского исследователя Арктики, будет проводить работы в суровых северных широтах. У него сверхмощный корпус и современное вооружение на борту, в частности имеются зенитный ракетный комплекс и артиллерийская установка.
Закладка второго серийного патрульного корабля проекта 23550 «Николай Зубов» запланирована до конца года. Об этом в начале ноября сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.
Корабли данного проекта имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр» и универсальную пушку А-190.
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Теги:
Армия , Оружие , Николай Евменов , Иван Папанин , Адмиралтейские верфи , ИТАР-ТАСС
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