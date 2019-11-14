B-52 сымитировали атаку на базу российских подлодок

Три бомбардировщика В-52 военно-воздушных сил США подошли на максимально близкое расстояние к району Баренцева моря, где базируются российские подводные лодки. На участившиеся случаи полетов американских самолетов вблизи границы РФ обратил внимание журнал The National Interest.

Как отмечает обозреватель издания Майкл Пек , самолеты вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании , куда ранее были направлены для учений с европейскими союзниками.

В официальном пресс-релизе ВВС США, на который ссылается автор, говорится, что "полет включал в себя подготовку по взаимодействию с норвежскими военно-воздушными силами, а также морские учения с самолетами военно-морских сил США из оперативной группы, действующей в регионе".

Эксперт отмечает, что за последние несколько месяцев бомбардировщики В-52 как минимум трижды совершали полеты над регионом Баренцева моря. На запрос The National Interest о данных операциях представитель командования американских ВВС в Европе ответил, что "не может обсуждать конкретные районы полетов по соображениям безопасности, однако бомбардировщики ВВС США выполняют миссии по всей Европе, в международном пространстве или над суверенной территорией после согласования и разрешения со стороны всех заинтересованных государств".

Однако последний рейс тройки В-52 проходил вблизи важных баз ВМФ России. По словам Майкла Пека, об этом свидетельствуют и публикации ряда профильных СМИ, в частности, норвежского издания Barents Observer. В его материале указывается, что в этот раз бомбардировщики зашли намного глубже в международное воздушное пространство.

— Изначально В-52 сопровождали норвежские F-16. Также присутствовали морские патрульные самолеты США Р-8 с самолеты-топливозаправщики. У восточной части Баренцева моря, центральной части действия Северного флота РФ, истребители прекратили сопровождение. К северу от Финнмарка (область Норвегии, расположенная за Северным полярным кругом — прим. "РГ") тройка B-52 разделилась: один оставался в западной части Баренцева моря, второй прошел вдоль побережья Кольского полуострова, а третий летал в направлении мыса Канин Нос у входа в Белое море, — цитирует Пек материал норвежского СМИ.

Обозреватель также отмечает, что данные полеты не вызвали беспокойства у российской стороны. По сведениям некоторых интернет-ресурсов, В-52 не приближались к военным базам и полигонам вокруг Кольского полуострова и Новой Земли ближе чем на 100 километров. Кроме того, американские пилоты активно вели переговоры с российскими службами.

Подобное поведение военно-воздушных сил, по мнению Пека, является "своего рода игрой с потенциально смертельными последствиями", так как "в период Советского Союза несколько самолетов-шпионов США были сбиты".

Напомним, в конце октября российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик у границы РФ в Черном море, еще один В-52 днем позже сымитировал атаку на базу Балтийского флота под Калининградом.