Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже
«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже
Происшествия
Стрельба в колледже: появились подробности трагедии
Стрельба в колледже: появились подробности трагедии
Криминал
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Шоу-бизнес
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире

В США признали нехватку боевого опыта у американских пилотов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 35 минут назад
В США признали нехватку боевого опыта у пилотов
Фото: Reuters
Пилотам ВМС США не хватает навыков, чтобы победить российских и китайских оппонентов в бою, сообщает National Interest.
По словам морского офицера Грэма Скарбро, для эффективной подготовки к высокотехнологичному бою экипажи истребителя-бомбардировщика F/A-18 должны проводить больше пусков боевых ракет в ходе учений, так как имитация ракетного обстрела не может заменить реальный боевой опыт, передает РИА «Новости».
«Нынешние эскадрильи истребителей ВМС редко запускают ракеты класса «воздух-воздух, а учебные параметры боевой цели слишком фрагментированы между классами „воздух-воздух“, „воздух-земля“ и другими», — сказал Скарбо.
Он добавил, что в случае будущей воны между Россией или Китаем эти недостатки приведут к боевым потерям. Для того, чтобы не допустить такой ситуации, по его мнению, необходимо изменить ситуацию в мирное время.
Напомним, в понедельник издание National Interest писало, что решение США продавать союзникам атомные подводные лодки станет «худшим кошмаром» для России и Китая.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно об идее фон дер Ляйен послать немецких солдат на восток Украины Стало известно об идее фон дер Ляйен послать немецких солдат на восток Украины Коломойский припугнул НАТО российскими танками под Варшавой Коломойский припугнул НАТО российскими танками под Варшавой Трамп объяснил Эрдогану присутствие американских военных в Сирии Трамп объяснил Эрдогану присутствие американских военных в Сирии
Комментарии 
Теги:
Армия ,