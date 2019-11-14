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Названо российское оружие-«кошмар» для США и НАТО 

Ferra.ru + ещё 3 52 минуты назад
Названо российское оружие-«кошмар» для США и НАТО
Фото: Ferra.ru
Китайские журналисты заявили, что принятие Россией на вооружение межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» может стать настоящей проблемой для США и НАТО.
К такому выводу пришли авторы материала в издании Sina. Они отметили, что испытания «Сармат» уже выходят на завершающий этап. В 2020 году ракеты могут быть приняты Россией на вооружение.
«Сарматы» разработали для замены ракет Р-36 «Воевода». Дальность полёта нового оружия составляет 18 тысяч километров. Как пишут китайские эксперты, ракеты способны нести 16 ядерных боеголовок. Этого вполне достаточно, чтобы снести с лица Земли «территории размером с Техас или Францию».
Также авторы материала упомянули комплексы «Авангард», благодаря которым Россия станет лидером в гонке гиперзвуковых вооружений. Это оружие заставит США и НАТО пересмотреть свои стратегии обороны.
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Теги:
Армия , Оружие , НАТО и Россия , Межконтинентальная ракета , НАТО , США
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