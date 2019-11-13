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На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат 

Lenta.ru 31 минуту назад
На полигоне Кузьминки в Ростовской области летом этого года при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-контрактник Эльдер Сеферов. Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.
Тело сержанта обнаружили 17 июня в ходе очередных стрельб в километре от огневого рубежа. Как следует из материалов проверки, взвод, в составе которого находился Сеферов, был направлен на полигон для проведения материально-технических работ (как отмечает «Новая», солдатам приказали «привести в порядок мишени») в то время, когда там проводились стрельбы. Услышав выстрелы, военнослужащие покинули опасную зону, но после возвращения на окраину объекта Сеферова среди них не было.
Ссылаясь на показания очевидцев, издание сообщает, что у Сеферова было проникающее пулевое ранение в спину, однако в результатах медицинской экспертизы упоминаний об этом не оказалось — причиной смерти были указаны остановка сердца и множественные переломы. Затем военные следователи пришли к выводу, что солдат погиб в результате ДТП с участием боевой машины МТ-ЛБу. Медики объяснили отсутствие в результатах экспертизы упоминаний о пулевых ранениях тем, что перед ними не поставили задачу по их поиску.
Механика-водителя МТ-ЛБу Владислава Киселева, который, по версии следствия, сбил Сеферова, арестовали, сообщил газете адвокат военнослужащего. Показания на него дал его сослуживец Максим Фисенко, который впоследствии заявил журналистам, что сделал это под пытками. Защита Киселева после получения заключения настаивает на эксгумации тела Сеферова для повторной экспертизы, но, по словам адвоката, в этом пока отказывают.
Военная прокуратура Южного военного округа и Минобороны информацию о гибели Сеферова не комментировали.
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Владислав Киселев , Министерство обороны , Ростовская Область
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