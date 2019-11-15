Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть
Оружие
Украина захотела присвоить родившихся в Крыму детей
Украина захотела присвоить родившихся в Крыму детей
В мире
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Политика
В Минкульте назвали "фигней" просьбу про Мединского
В Минкульте назвали "фигней" просьбу про Мединского
Общество

В США впечатлились «ядерным взрывом» под Москвой 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В США впечатлились «ядерным взрывом» под Москвой
Фото: Reuters
Имитационные испытания воздействия ударной волны от ядерного взрыва в подмосковном 12-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны России (Сергиев Посад — 7) не лишены смысла, полагает The Drive.
«В целом дискуссии о ядерном оружии и потенциале для ядерного конфликта снова вошли в моду. Одновременно это может только по-новому подчеркнуть важность испытаний уникальных и впечатляющих эффектов, которые проводят такие организации, как российский 12-й Центральный научно-исследовательский институт», — пишет американское издание.
Таким образом в The Drive прокомментировали репортаж телеканала «Звезда», в котором проверялось, что «будет с легковым автомобилем при воздействии на него взрывной волны, которая эквивалентна той, что возникает при ядерном взрыве».
В октябре испанская газета La Vanguardia назвала мощнейшую в мире советскую термоядерную АН602 («Царь-бомба» или «Кузькина мать») бесполезной.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
Запрет на посуточную аренду квартир в России опровергли Запрет на посуточную аренду квартир в России опровергли Российского школьника уличили в подготовке к убийству «минимум 50 человек» Российского школьника уличили в подготовке к убийству «минимум 50 человек» В Минкульте просьбу объяснить слова Мединского посчитали «какой-то фигней» В Минкульте просьбу объяснить слова Мединского посчитали «какой-то фигней»
Комментарии 
Теги:
Армия , Оружие , Министерство обороны , ТК "Звезда" , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть
Украина захотела присвоить родившихся в Крыму детей
Украина захотела присвоить родившихся в Крыму детей 15
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь» 1
В Минкульте назвали «фигней» просьбу про Мединского
В Минкульте назвали «фигней» просьбу про Мединского 27
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ 240
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение