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Россия незаметно сменила главу войск в Сирии 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Россия незаметно сменила главу войск в Сирии
Фото: ТАСС
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Чайко возглавил российский военный контингент в Сирии. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По данным источника газеты, Чайко приступил к выполнению своих обязанностей еще в сентябре, о чем не сообщалось официально. Главной его целью стало соблюдение российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии. Это его не первая командировка в Сирию — в 2017 году он уже занимал должность начальника штаба российской контингента.
Отмечается, что перестановка связана с окончанием командировки предыдущего командующего Андрея Сердюкова, который начал работу в апреле. Он успешно выполнял конкретную задачу по организации патрулирования в районах деэскалации в провинции Идлиб. Получить комментарий Минобороны не удалось.
22 октября Путин и Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.
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Теги:
Армия , Политика , Александр Чайко , Андрей Сердюков , Сергей Лавров , Министерство обороны , Генштаб , Сирия
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