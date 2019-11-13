Россия незаметно сменила главу войск в Сирии

По данным источника газеты, Чайко приступил к выполнению своих обязанностей еще в сентябре, о чем не сообщалось официально. Главной его целью стало соблюдение российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии. Это его не первая командировка в Сирию — в 2017 году он уже занимал должность начальника штаба российской контингента.

Отмечается, что перестановка связана с окончанием командировки предыдущего командующего Андрея Сердюкова , который начал работу в апреле. Он успешно выполнял конкретную задачу по организации патрулирования в районах деэскалации в провинции Идлиб. Получить комментарий Минобороны не удалось.