Коломойский предрек российские танки в Польше

Коломойский предрек появление российских танков в Польше

По его словам, бесполезно тратить время на переговоры с американскими и европейскими партнерами. Коломойский уверен, что украинским властям необходимо принять реальность и даже не пытаться вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз.

При этом бизнесмен считает, что Россия хотела бы привести Украину «в новый Варшавский договор».

«Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы», — сказал Коломойский.

Он также добавил, что сейчас работает над тем, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. Бизнесмен отказался разглашать какие-либо детали своей работы в этом направлении, поскольку считает, что американцы «все испортят и помешают».

Ранее 13 ноября сообщалось, что Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. По словам олигарха, травмы, нанесенные украинским гражданам войной на востоке страны, быстро уйдут в прошлое. При этом он добавил, что власти США лишь используют Украину в своих геополитических целях.