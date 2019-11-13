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Коломойский предрек появление российских танков в Польше 

Lenta.ru + ещё 1 54 минуты назад
Коломойский предрек российские танки в Польше
Фото: РИА Новости
Украина никогда не вступит в НАТО и ЕС, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью американской газете The New York Times.
По его словам, бесполезно тратить время на переговоры с американскими и европейскими партнерами. Коломойский уверен, что украинским властям необходимо принять реальность и даже не пытаться вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз.
При этом бизнесмен считает, что Россия хотела бы привести Украину «в новый Варшавский договор».
«Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы», — сказал Коломойский.
Он также добавил, что сейчас работает над тем, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. Бизнесмен отказался разглашать какие-либо детали своей работы в этом направлении, поскольку считает, что американцы «все испортят и помешают».
Ранее 13 ноября сообщалось, что Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. По словам олигарха, травмы, нанесенные украинским гражданам войной на востоке страны, быстро уйдут в прошлое. При этом он добавил, что власти США лишь используют Украину в своих геополитических целях.
Коломойскому неофициально приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду главы государства после победы на выборах. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.
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Теги:
Армия , В мире , Конфликты , Украина , Игорь Коломойский , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , НАТО , ЕС , New York Times , Варшава , Краков , Польша
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