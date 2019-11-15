Асад предложил курдам бороться с «турецкими захватчиками»

Президент Сирии Башар Асад заявил, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками». Об этом сообщает РИА Новости.

Асад рассказал, что впервые такое предложение делалась после подписания меморандума о взаимопонимании между Турцией Россией 22 октября.

«Ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они [курды] сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас такие попытки продолжаются в рамках сотрудничества с Москвой.

«Мы сейчас работаем над убеждением курдских отрядов в том, что присоединение к сирийской армии и борьба против турецких захватчиков является верной и правильной позицией», — отметил Асад. Он также добавил, что Вашингтон с своей стороны препятствует этому.