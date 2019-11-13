«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России

Китай считает Россию способной «десять раз» уничтожить США

Китае заявили, что Россия имеет ядерный потенциал, которым способна «десять раз» уничтожить США . По словам китайских экспертов, российские власти ведут «жесткую внешнюю политику» в отношении Сирии Украины , но США боятся воевать с Россией, поскольку — даже в случае успеха — цена такой победы может быть слишком высокой.

Россия имеет ядерный потенциал, которым способна «десять раз» уничтожить США, этот фактор стал одной из главных причин подъема Москвы на международной арене, пишет китайский портал Sohu.

Как указывается в материале, российские власти ведут «жесткую внешнюю политику», чем ставят Белый дом в тупик. Пентагон мог бы нанести по территории России удары из-за действий Москвы в Сирии и в отношении Украины, но боится ответной атаки, утверждается в статье.

В целом, авторы пишут, что победа США в «холодной войне» не означает превосходства их над Россией на международной арене. По словам китайских аналитиков, даже если американцы имеют чуть более высокие шансы на победу, цена ее может быть слишком высокой.

«У России есть не только ядерные боеголовки, но и средства их доставки, в том числе самолеты Ту-160, большое количество баллистических ракет, площадки для запуска ракет морского базирования серии «Борей», — напоминается в статье.

Накануне стало известно, что разведка США пересматривает свою оценку возможностей России и Китая в сфере космической войны, поскольку командование выразило обеспокоенность в связи с прогрессом Москвы и Пекина в способности блокировать, таранить или уничтожать спутники на орбите.

В докладе американской стороны делается вывод, что Китай «рассматривает космос как критически важную сферу, где может атаковать США. Пекин располагает различными видами кибернетического, электромагнитного и орбитального космического оружия, способного атаковать практически любой американский космический объект».

«Соединенным Штатам может быть трудно удержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе», — приводило агентство Bloomberg комментарий американской разведки.

За день до этого китайский аналитический портал Eastday выступил с утверждением, что НАТО строит планы по возможному захвату Калининградской области с помощью Польши за два дня, такой сценарий предусматривается альянсом на случай войны с Россией.

Также в тексте указывается, что российская армия не будет отсиживаться в обороне — она проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО в течение пяти дней после начала конфликта, и последствия тоже будут разрушающими. Более того, огонь полномасштабной войны распространится по всей Европе, прогнозируют эксперты.

Чуть ранее стало известно, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения, передает НСН.

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [России Владимир] Путин, будем поступать зеркально», — пояснил министр.

Россия не станет размещать наземные типы этих вооружений где бы то ни было, отметил дипломат, пока в том или ином регионе не появятся американские ракеты. По его словам, Москва приняла такое решение в целях «сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере».

В начале нынешнего месяца директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на Московской конференции по нераспространению заявил, что китайские власти готовы к сокращению своего ядерного потенциала, но не стоит ожидать, что Пекин согласится участвовать в переговорах Москвы и Вашингтона по разоружению.

«Китай не уклоняется от выполнения собственных обязанностей, не уклоняется от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к этому процессу», — обратил внимание дипломат, добавив, что «нереалистично» ждать от китайской стороны присоединения к переговорам РФ и США.

По словам Фу Цуна,

«США много шумели о трехсторонних переговорах, но до сих пор так и не сказали, о чем они хотят поговорить в рамках трехстороннего диалога».

В то же время он сообщил, что через месяц Китай и США проведут двусторонние переговоры.