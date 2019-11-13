Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»

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Военные впервые испытали новейшую технику РХБЗ при обработке «Ярс» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Машина тепловой обработки УТМ-80М позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.
В Свердловской области опробовали новейшую технику войск радиационной химической и биологической защиты. Речь идет о тепловой машине УТМ-80М, которая предназначена для очистки военной техники от застывшего льда и снега, а также ее дезинфекции, дегазации и дезактивации.
Новейшую технику РХБЗ применили для полной обработки техники при выводе полка ракетного комплекса «Ярс» на маршруты боевого патрулирования, сообщает Минобороны России.
«При совершении марша ПГРК "Ярс" на полевые позиции в Свердловской области подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение незаконными вооруженными формированиями химического оружия», — говорится в сообщении.
По замыслу учений, условный противник использовал ядовитые боеприпасы на дальних подступах к боевым позициям. Перевозить «Ярсы» приходилось в лесистой, труднопроходимой местности, ехать в объезд не было возможности. Военнослужащим пришлось применить авторазливочные станции АРС-14КМ, и впервые использовать машины УТМ-80М, с помощью которой за короткое время удалось обработать пусковые установки.
Всего в рамках маневров было обработано более ста единиц техники, включая пусковые установки «Ярс».
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , Свердловская Область
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