Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»

Военные впервые испытали новейшую технику РХБЗ при обработке «Ярс»

Машина тепловой обработки УТМ-80М позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

Свердловской области опробовали новейшую технику войск радиационной химической и биологической защиты. Речь идет о тепловой машине УТМ-80М, которая предназначена для очистки военной техники от застывшего льда и снега, а также ее дезинфекции, дегазации и дезактивации.

Новейшую технику РХБЗ применили для полной обработки техники при выводе полка ракетного комплекса «Ярс» на маршруты боевого патрулирования, сообщает Минобороны России

«При совершении марша ПГРК "Ярс" на полевые позиции в Свердловской области подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение незаконными вооруженными формированиями химического оружия», — говорится в сообщении.

По замыслу учений, условный противник использовал ядовитые боеприпасы на дальних подступах к боевым позициям. Перевозить «Ярсы» приходилось в лесистой, труднопроходимой местности, ехать в объезд не было возможности. Военнослужащим пришлось применить авторазливочные станции АРС-14КМ, и впервые использовать машины УТМ-80М, с помощью которой за короткое время удалось обработать пусковые установки.

Всего в рамках маневров было обработано более ста единиц техники, включая пусковые установки «Ярс».