«Русские витязи» опробовали новые Су-35С

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Видео: «Русские витязи» опробовали новые истребители Су-35С 

Российская Газета 53 минуты назад
Авиационная пилотажная группа "Русские витязи" опробовала новые многофункциональные истребители Су-35С. Летчики получили самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
И уже появилось видео, на котором можно понаблюдать, как летчики знакомились с новой техникой. Сначала они проверили работу оборудования, а потом поднялись в небо. Все машины уже выкрашены в цвета государственного флага России — белый, синий и красный.
"РГ" писала о том, что компания "Сухой" решила предоставить авиационной группе высшего пилотажа "Русские витязи" четыре новых истребителя Су-35С. По словам начальника летно-испытательной станции Михаила Чипизубова, самолеты готовы и к выполнению боевого задания. Если поступит такой приказ, нужно будет только подвесить вооружение.
Первыми впечатлениями поделился командир группы полковник Андрей Алексеев. Он отметил, что самолет очень легкий в пилотировании и имеет широкие возможности.
"Русские витязи" уже перебазировали новые Су-35С на кубинский аэродром. Все члены пилотажной авиационной группы прошли курс переучивания на новый тип истребителей в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Оружие , Андрей Алексеев , Сухой , Министерство обороны , Комсомольск-На-Амуре
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