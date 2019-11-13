Военные отразили нападение диверсантов на С-400

В ходе учений военные отразили нападение условных диверсантов на С-400

Военнослужащие Центрального военного округа в ходе учений в Саратовской области отразили нападение условных диверсантов на пусковые установки зенитных ракетных систем "С-400" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", сообщает в среду пресс-служба округа.

"В Саратовской области военнослужащие Центрального военного округа в ходе учения пресекли попытку диверсантов минировать пусковые установки зенитных ракетных систем "С-400" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вооруженная наземная атака была произведена в темное время суток одновременно на 12 боевых позициях, которые находились в разных удалениях друг от друга. Дежурные силы смогли оперативно дать сигнал тревоги и отразить нападение. Для этого применялось стрелковое оружие с приборами ночного видения.

В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих. Они также отработали свертывание и развертывание зенитных комплексов и радиолокаторов, проверку всех электронных приборов, провели тренировку по отражению ракетных ударов противника с выполнением электронных пусков.