Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ходе учений военные отразили нападение условных диверсантов на С-400 

РИА Новости 1 час назад
Военные отразили нападение диверсантов на С-400
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Центрального военного округа в ходе учений в Саратовской области отразили нападение условных диверсантов на пусковые установки зенитных ракетных систем "С-400" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", сообщает в среду пресс-служба округа.
"В Саратовской области военнослужащие Центрального военного округа в ходе учения пресекли попытку диверсантов минировать пусковые установки зенитных ракетных систем "С-400" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, вооруженная наземная атака была произведена в темное время суток одновременно на 12 боевых позициях, которые находились в разных удалениях друг от друга. Дежурные силы смогли оперативно дать сигнал тревоги и отразить нападение. Для этого применялось стрелковое оружие с приборами ночного видения.
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих. Они также отработали свертывание и развертывание зенитных комплексов и радиолокаторов, проверку всех электронных приборов, провели тренировку по отражению ракетных ударов противника с выполнением электронных пусков.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Последние новости
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок "Северный поток - 2" снова столкнулся с препятствием "Северный поток - 2" снова столкнулся с препятствием
Комментарии 
Теги:
Армия , Войска , Оружие , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 227
Россиян предупредили об аномальных холодах
Россиян предупредили об аномальных холодах 3
Дочь Боярского купила квартиры в Петербурге за 70 ммлн
Дочь Боярского купила квартиры в Петербурге за 70 ммлн 20
«Папа отмазал»: доцент-убийца был судим за гибель человека
«Папа отмазал»: доцент-убийца был судим за гибель человека 244
ЧП в небе: самолет экстренно приземлился в России
ЧП в небе: самолет экстренно приземлился в России 1
Видео
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Другое
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение