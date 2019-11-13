Израильская армия запустила ракеты из сектора Газа

Израильская армия сообщила о запуске ракет из сектора Газа

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду утром несколько ракет по Израилю . Об этом информировала Армия обороны Израиля

"Массированный ракетный обстрел из сектора Газа по Израилю", — говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

По данным телеканала Al Arabiya, израильская система ПРО "Железный купол" перехватила несколько выпущенных из Газы ракет над городом Бейт-Шемеш и несколькими поселениями на юге еврейского государства.

Во вторник израильские военные сообщали о 190 ракетах, выпущенных с территории сектора Газа по Израилю. По их данным, "Железный купол" сбил около 90% ракет, представлявших опасность для мирных жителей. Половина ракет упала в открытой местности.