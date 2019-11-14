Эрдоган готов купить Patriot у США

Эрдоган заявил, что готов купить ЗРК Patriot у США при выгодном предложении

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готов приобрести зенитные ракетные комплексы Patriot у США , «если поступит выгодное предложение». Он сделал это заявление во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом

Мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и F-35. Я сказал президенту о своем желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение, — процитировали турецкого президента «Известия».

Он добавил, что турецкая сторона готова к переговорам с США и диалог позволит сторонам прийти к общему решению в этом вопросе.

Ранее США выступали негативно по поводу закупки Турцией С-400. Вашингтон пригрозил турецкой стороне санкциями за покупку российских ЗРК. Тем не менее Турция закупила С-400 у России. Из-за этого Дональд Трамп отказал Турции в закупке истребителей F-35, а также отозвал предложение о продаже Patriot.

Как писал News.ru ранее, США могут пойти на новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей F-35 в Турцию.