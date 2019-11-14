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Армия

Эрдоган заявил, что готов купить ЗРК Patriot у США при выгодном предложении 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Эрдоган готов купить Patriot у США
Фото: Alex Wroblewski/ Global Look Press
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готов приобрести зенитные ракетные комплексы Patriot у США, «если поступит выгодное предложение». Он сделал это заявление во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и F-35. Я сказал президенту о своем желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение, — процитировали турецкого президента «Известия».
Он добавил, что турецкая сторона готова к переговорам с США и диалог позволит сторонам прийти к общему решению в этом вопросе.
Ранее США выступали негативно по поводу закупки Турцией С-400. Вашингтон пригрозил турецкой стороне санкциями за покупку российских ЗРК. Тем не менее Турция закупила С-400 у России. Из-за этого Дональд Трамп отказал Турции в закупке истребителей F-35, а также отозвал предложение о продаже Patriot.
Как писал News.ru ранее, США могут пойти на новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей F-35 в Турцию.
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Теги:
Армия , Оружие , США , Санкции , Законопроекты , Война в Сирии , Дональд Трамп , газета "Известия" , Турция
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