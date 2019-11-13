Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе

Раскрыты планы Германии по вмешательству в конфликт на Донбассе

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занимавшая в 2014 году пост министра обороны Германии , планировала вмешаться в военный конфликт на Украине . Об этом говорится в биографии фон дер Ляйен, написанной корреспондентом журнала Focus Даниэлем Гоффартом и бывшим журналистом еженедельника Spiegel, сотрудником пресс-службы правительства ФРГ Ульрике Деммером. Вскоре после начала конфликта в Донбассе фон дер Ляйен обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что «бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях». Одна из этих миссий предполагала участие немецких БПЛА и вооруженных десантников в урегулировании на границе Украины и России. Это предложение вызвало гнев тогдашнего главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера , он был против «публичных спекуляций» относительно возможного участия Германии в конфликте и считал, что они еще больше усложняют урегулирование ситуации. «Штайнмайер был ужасно разозлен… Вскоре после пиар-выступления фон дер Ляйен министр иностранных дел принял участие в заседании рабочей группы по международной и оборонной политике фракции СДПГ в бундестаге и в резком тоне ругал свою коллегу по кабинету», — приводит РИА «Новости» отрывок из книги. Авторы также описали реакцию фон дер Ляйен на присоединение Крыма к России. Тогда она предложила «продемонстрировать присутствие» НАТО на границах с Россией. По мнению авторов, «это звучало как введение войск в Прибалтику, эскалация, гонка вооружений, война». Вскоре после этого заявления министр заявила, что имела в виду не введение дополнительного контингента, а говорила «всего лишь о присутствии и учениях».