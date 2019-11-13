Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе

Германия хотела ввести войска в Донбасс

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время работы главой Минобороны Германии планировала вмешаться в конфликт на востоке Украины . Об этом говорится в ее новой биографии, сообщает РИА Новости.

Вскоре после начала конфликта в Донбассе в 2014 году она обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны. Фон дер Ляйен заявила, что вооруженные силы ФРГ будут участвовать в двух зарубежных миссиях. Первая должна была контролировать границу между Украиной и Россией , вторая — заниматься подготовкой иракских вооруженных сил.

Отмечается, что свои заявления глава Минобороны делала без ведома МИД Германии. Это стало причиной спора с тогдашним главой ведомства Франком-Вальтером Штайнмайером

«Вскоре после пиар-выступления фон дер Ляйен министр иностранных дел (…) в резком тоне ругал свою коллегу по кабинету», — пишут авторы биографии.

По мнению главы МИД, вооруженное вмешательство Германии в конфликт на востоке Украины могло еще больше усложнить ситуацию. Все дискуссии на этот счет он считал публичными спекуляциями.

Также в книге описано, как фон дер Ляйен отреагировала на присоединение Крыма к России. Она заявила, что НАТО нужно «продемонстрировать присутствие» на границах с Россией, поскольку это важно другим партнерам по альянсу. При этом при общении с журналистами глава Минобороны указывала, что имела в виду не введение дополнительных контингентов, а говорила «всего лишь о присутствии и учениях».