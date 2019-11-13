Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе

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Германия хотела ввести войска в Донбасс 

Lenta.ru + ещё 3 40 минут назад
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время работы главой Минобороны Германии планировала вмешаться в конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в ее новой биографии, сообщает РИА Новости.
Вскоре после начала конфликта в Донбассе в 2014 году она обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны. Фон дер Ляйен заявила, что вооруженные силы ФРГ будут участвовать в двух зарубежных миссиях. Первая должна была контролировать границу между Украиной и Россией, вторая — заниматься подготовкой иракских вооруженных сил.
Отмечается, что свои заявления глава Минобороны делала без ведома МИД Германии. Это стало причиной спора с тогдашним главой ведомства Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Вскоре после пиар-выступления фон дер Ляйен министр иностранных дел (…) в резком тоне ругал свою коллегу по кабинету», — пишут авторы биографии.
По мнению главы МИД, вооруженное вмешательство Германии в конфликт на востоке Украины могло еще больше усложнить ситуацию. Все дискуссии на этот счет он считал публичными спекуляциями.
Также в книге описано, как фон дер Ляйен отреагировала на присоединение Крыма к России. Она заявила, что НАТО нужно «продемонстрировать присутствие» на границах с Россией, поскольку это важно другим партнерам по альянсу. При этом при общении с журналистами глава Минобороны указывала, что имела в виду не введение дополнительных контингентов, а говорила «всего лишь о присутствии и учениях».
В сентябре 2019 года фон дер Ляйен выступила за ускорение интеграции Евросоюза с Украиной и Грузией. Соглашение об ассоциации между Киевом и Брюсселем было подписано еще в 2014 году и вступило в силу спустя три года.
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Теги:
Армия , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Министерство обороны , Бундестаг , МИД , ЕС , Еврокомиссия , НАТО , РИА Новости , Германия
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